القصر الجمهوري احتفل بعيد سيدة البشارة

جرى الإحتفال باللقاء الثاني عشر لعيد سيدة البشارة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، تحت عنوان “معاً حول سيدتنا مريم”.

وعلى وقع الآذان والتراتيل، بدأ الإحتفال الذي تخللته كلمات عرضت لسيرة السيدة العذراء مريم سيدة نساء العالمين في الديانتين الإسلامية والمسيحية ومعاني العيد, الذي اصبح عيدا وطنيا جامعا من اجل نشر المحبة والألفة والسلام في لبنان.

وقدم عدد من الفرق والجوقات من بعض المدارس والجامعات أغان واناشيد خاصة، إضافة إلى القاء مقطوعات شعرية حول العيد ومعانيه.

وفي الختام تلت القيادات الروحية المشاركة الدعاء المشترك حول محبة الله والسيدة العذراء والدعوة لإصلاح شأن لبنان وحكامه وطوائفه وتطهير قلوب اللبنانيين من الأحقاد، كما تم منح الرئيس ميشال عون درعا تذكارية تقديراً لعطاءاته.