القرنة السوداء اصبحت بيضاء للمرة الاولى.. وحوت مهاجر في شكا

اول مشهد ابيض هذه السنة.. على مرتفعات القرنة السوداء والمناطق المحيطة بدءاً من ٢٩٠٠متر.

أما على السواحل والمناطق الداخلية، فقد طافت بعض المناطق بالامطار الغزيرة والبرد الذي هطل وتولت بعض الشوارع الى ما يشبه الانهار في مشهد ليس بجديد على اللبنانيين.

كذلك تحولت شوارع مدينة صور الجنوبية الى بحيرات ما تسبب بتعطل عدد من السيارات وزحمة سير ونشطت فرق الاشغال في البلدية لفتح مجاري وقنوات تصريف المياه.

مقابل هذا المشهد، كان حوت معروف بالاحدب يمر امام شاطىء شكا وهو في طريقه الى مكان اكثر دفئا وخلال رحلته قام ببعض القفزات المشهور بها اثارت اعجاب ودهشة الذين التقطوا مقطع فيديو.