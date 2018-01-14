القرقاوي: بطولة دبي للسلة ساهمت في تطوير اللعبة

أكد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أن استضافة دبي للنسخة التاسعة والعشرين من البطولة الدولية اعتبارا من 18 يناير / كانون الثاني الجاري وحتى 26 من نفس الشهر خير دليل على أنها أضحت واحدة من أهم البطولات على مستوى الوطن العربي.

وقال القرقاوي “لا توجد بطولة خاصة بلعبة كرة السلة تلقى هذا الزخم الكبير على كافة الجوانب، والاستمرارية منذ 28 سنة، لتأتي نسخة هذا العام لتضيف المزيد من التألق لها، وأن النسخة 29 تشهد مشاركة العديد من الفرق العربية ذات المستوى المتميز سواء من لبنان والمغرب ومصر وليبيا وتونس وكذلك فريق من الفلبين إضافة إلى المنتخب الإماراتي الأول.

وأضاف “هذه البطولة ساهمت منذ نشأتها الأولى في تطوير الكثير من المستويات، خاصة وأنه في فترات النشأة كانت هناك الكثير من المنتخبات والأندية المتطورة كانت تحرص على الحضور والمشاركة، وأنها ساهمت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات الطويلة”.

وأردف “كانت هناك فترات تجرى فيها المنافسات خلال ليالي شهر رمضان المبارك وكانت سهرات رياضية ممتعة سواء في أرض الملعب أو من خلال الزحف الجماهيري الكبير للمدرجات”.

ونوه بأن النسخة 29 تشهد عودة فريق الأهلي المصري بعد غياب طويل، وتأتي مشاركته عقب تتويجه باللقب المحلي على مستوى مصر، وبأن هناك فرق ذات مستويات رائعة تتواجد في هذه النسخة مثل الرياضي والحكمة والهومنتمن والحكمة من لبنان وسلا المغربي والنصر الليبي والنجم الرادسي التونسي.

وألمح إلى أن “مشاركة أفضل الفرق العربية يمنح البطولة مستوى فني جيد للغاية، وننتظر الحضور الجماهيري الكبير، وهو ما تعودنا عليه على مدار تاريخ هذه البطولة بشكل عام، والاهتمام ينصب كذلك على تواجد الفرق ذات الجماهيرية الكبيرة”.

وتابع “تسعى اللجنة المنظمة للبطولة لإنجاح الحدث بشكل عام من خلال توفير كافة السبل من حكام على مستوى عالي وإقامة جيدة، وراحة كل الضيوف المشاركة، وأن ملعب البطولة سيكون صالة النادي الأهلي التي شهدت العدد الأكبر من إقامة المنافسات على مدار تاريخ هذا الحدث الاستثنائي في اللعبة”.

وأضاف “تعودت إمارة دبي على التألق الدائم في تنظيم الأحداث الرياضية، ليس فقط في كرة السلة بل في كل الفعاليات والأنشطة”.

وختم “النسخة 29 ستكون فرصة لتجهيز المنتخب الإماراتي قبل المشاركة في المرحلة الأولى لتصفيات كأس آسيا”.