القرار الظني يمنع المحاكمة عن مارسيل غانم وجان الفغالي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، أصدر قراره الظني في الدعوى ضد “المؤسسة اللبنانية للارسال” lbci على خلفية إحدى حلقات برنامج “كلام الناس” من اعداد وتقديم الاعلامي مارسيل غانم.

ووفق ما ورد في القرار الذي يحمل الرقم 42282 ويقع في 11 صفحة، فإن القاضي منصور وفقا لمطالعة النيابة العامة، وعطفا على قرار تجزئة الملف، منع المحاكمة عن المدعى عليهما مارسيل لويس غانم وجان جوزف الفغالي “لانتفاء الادعاء الشخصي من قبل وزير العدل وللشك وعدم كفاية الدليل، ووجوب محاكمتهما أمام محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المطبوعات”.

وكانت الدعوى أقيمت على خلفية ارتكاب جرائم القدح والذم في حق رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والعدل والمساس بالشعور القومي وتعكير الوحدة الوطنية في احدى حلقات البرنامج كما ورد في حيثيات القرار.