القبض على هندي لحبسه أخته وتعذيبها بوحشية لعامين

في حادث مروع وغير إنساني، قبضت الشرطة الهندية على رجل قام بحبس شقيقته وقام بتعذيبها بوحشية لمدة عامين.

وقامت الشرطة الهندية ومسؤولون من لجنة دلهي للنساء باقتحام المنزل وإنقاذ السيدة من قبضة العنف الواقع عليها، وذلك حسب ما ذكرت الـ«بي بي سي» البريطانية.

وقالت سواتي ماليوال رئيسة لجنة دلهي للنساء، إن المرأة «تبلغ من العمر 50 عاما لكنها تبدو وكأنها في التسعين من عمرها»، وأنها في حالة هزال شديدة ولا تستطيع المشي أو التحدث وتتضور جوعا.

وأوضحت ماليوال أن اللجنة تلقت شكوى من جيران السيدة المحبوسة، وأخبرهم بسوء حالتها، وقالت سواتي إنها رافقت شخصيا فريق التحقيق إلى منزل المرأة، لكن أخاها وزوجته لم يسمحا لهم بالدخول.

وعلى الرغم من استعانة اللجنة بالشرطة، أصر الرجل وزوجته على عدم السماح لهم بالدخول، وقفز رجال الشرطة من النافذة واقتحموا المنزل، ووجهت تهمة التعذيب للرجل وزوجته أيضا اتهمت بالتستر علي تلك الجريمة، وجارٍ التحقيق معهما.

المصدر: الشرق الأوسط