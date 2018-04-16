القادري والقرعاوي يردّان على كلام نصرالله الأخير

رد المرشح على لائحة “المستقبل للبقاع الغربي وراشيا” محمد القرعاوي على محاولة النظام السوري العودة إلى البقاع الغربي عبر مرشحيه وكلام الأمين العام لحزب الله. وأكد لتلفزيون “المستقبل” أن خيارات البقاعيين السياسية واضحة وهي مع تيار “المستقبل” وسياسته الوطنية.

القادري

بدوره، قال مرشح لائحة “المستقبل للبقاع الغربي وراشيا” النائب زياد القادري إننا “نقدر صراحة نصر الله وبصمه بالعشرة على التوصيف الذي اطلقناه على اللائحة المدعومة من حزبه، كما بقوله إنها رئيساً وأعضاء، تضم حلفاء وأصدقاء النظام السوري، الذين سيعملون على وصل ما انقطع بين البقاع وهذا النظام المجرم”.

وأشار القادري إلى أن “نصر الله قال الحقيقة التي يعرفها كل البقاعيين، لا سيما أهل البقاع الغربي وراشيا، عن تبعية رئيس وأعضاء لائحة “الغد الأفضل” للنظام السوري”.

وسأل القادري: “أي غدٍ أفضل سيكون مع لائحة برنامجها يقوم، بحسب مرشدها، على العودة إلى الماضي الأسود في العلاقة مع نظام الأسد الذي استبد بالبقاعيين واللبنانيين، ووصل ما انقطع مع هذا النظام الذي يرتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري، ويقصفهم بالكيماوي وبالبراميل المتفجرة”.

وبالاستناد إلى كلام نصر الله، وتوصيف لائحته، أكد القادري أنها “لائحة الوصل مع نظام الكيمياوي والبراميل المتفجرة”، جازما بأن أهل البقاع الغربي وراشيا، الذين عانوا من استبداد نظام الأسد واتباعه، والمعروفين بمواقفهم المشرفة ضد هذا النظام، لا يريدون الوصل معه، ولا مع حلفائه المرشحين، ولن يعطوهم أي وكالة بذلك، وسيحاسبونهم في صناديق الاقتراع، انتصاراً لكرامتهم التي هي خط أحمر، والتي استعادوها، بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، بإنهاء زمن الوصاية وأزلامها في البقاع الغربي وراشيا”.