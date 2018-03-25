القادري للسيد: كنت تنام في مطبخ بشار المتخصص بوجبات الغدر والاغتيال

رد مرشح “تيار المستقبل” عن المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا النائب زياد القادري، في بيان، مساء الاحد، على تغريدة جميل السيد التي تهجم فيها على الرئيس سعد الحريري بالقول: “انت واسيادك لم تناموا في تخت بشار الأسد، لأنكم كنتم نياماً في مطبخ بشار المتخصص بوجبات الغدر والاغتيال، ولم تسلموا غازي كنعان مفتاح بيروت، لأنكم سلمتم البلد ومقدراته ومؤسساته للنظام السوري وغرفه الأمنية”.

وأضاف القادري في رده على السيد :”أنت سيد من أسياد تلك الحقبة السوداء، الذين اسهموا في فبركة التقارير والاعتداء على كرامات الناس، وستبقى في أسفل الأمكنة التي يراك فيها اللبنانيون، ولن ترتقي إلى مستوى سعد الحريري ومكانته مهما وضعوا لك من كعاب”.