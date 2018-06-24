الفيفا يبرئ لاعبي روسيا من تعاطي المنشطات

برّأ ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ (الفيفا) لاعبي ​المنتخب الروسي​ المشارك في ​كأس العالم​ 2018 من اي مخالفات تتعلق بالمنشطات.

وذكر الفيفا في بيان أن التحقيقات في احتمالية تعاطي لاعبين من المنتخب الروسي للمنشطات تمت بشكل مشترك مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، في رد على الصحافي البريطاني “نيك هاريس” الذي قال في تقرير له في صحيفة “صن داي” إن الفيفا على علم بانتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم الروسية.

ويلعب منتخب ​روسيا​ غدا مباراة مهمة أمام ​الأوروغواي​ لتحديد متصدر المجموعة الأولى، الذي يلاقي ثاني المجموعة الثانية في الدور الثاني.