الفيفا: نسبة صحة قرارات التحكيم 99.3 % بعد تطبيق حكم الفيديو

احتفل مسؤولو التحكيم في “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (الفيفا) بما وصفوها بأنّها كأس عالم خالية من الفضائح، يوم الجمعة، قائلين إنّ نظام حكم الفيديو المساعد ساهم في تحقيق نسبة صحة تبلغ 99.3 بالمئة في دور المجموعات.

وقال ماسيمو بوساكا، المسؤول عن التحكيم في الفيفا، “بعد 48 مباراة لم تقع فضيحة واحدة وهذا مهم للغاية”.

والنهائيات الحالية في روسيا هي أول كأس عالم تستعين بنظام حكم الفيديو المساعد الذي يراقب المباراة على شاشات تلفزيونية ويتواصل مع حكم المباراة.

ويراجع القائمون على نظام حكم الفيديو قرارات التحكيم المصيرية التي يمكن أن تغير نتيجة المباراة وإذا شعروا بأنّ حكم المباراة اتخذ قرارا خاطئا يتواصلون معه لكي يراجع القرار على شاشة بجوار الملعب.

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا إنّ 95 في المئة من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة وإنّ النسبة ارتفعت إلى 99.3 بالمئة بفضل حكم الفيديو المساعد.

وأضاف أنّه جرى مراجعة 335 قرارا في مباريات دور المجموعات علاوة على 17 قرارا جرى فيها الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.