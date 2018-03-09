الفيضانات تجتاح كوينزلاند

اجتاحت مياه الفيضانات مناطق في ولاية كوينزلاند الاسترالية، يوم الجمعة، وغطت مراع وعزلت بلدات مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار لتغمر نحو مئتي منزل.

وأعلنت السلطات حالة الكوارث في بلدتي إنجام وهاليفاكس، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون اندفاع المياه من نهر هربرت إلى الطريق الرئيسي لافتة الى انها “لم تتلق بلاغات عن إصابات” رغم أن المياه غمرت 225 منزلا في مناطق متفرقة في إنجام.

وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستازيا باليشيه إنّ المياه “عزلت 72 طفلا في مخيم مدرسي إلى الشمال من إنجام”.

وتوقع مكتب الأرصاد أن يبدأ منسوب المياه في نهر هربرت، وهو الأعلى منذ 2009، في الانحسار ليلا، لكنه قال إن التحذيرات من الفيضانات ستظل سارية بالنسبة لستة أنهار على الأقل في الولاية.