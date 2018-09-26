الفيضانات الناجمة عن فلورنس تتجه إلى ساوث كارولاينا

حثت السلطات الأمريكية آلاف السكان في جورجتاون بولاية ساوث كارولاينا على مغادرة منازلهم نظرا لأن الأنهار التي غمرتها مياه الأمطار المصاحبة للإعصار فلورنس قد تفيض في مناطقهم يوم الأربعاء.

وتقع جورجتاون عند التقاء ثلاثة أنهار هي واكامو، وجريت بي دي، وسامبيت. وقد تجنبت المدينة إلى حد كبير الضربة الأولى العنيفة للإعصار فلورنس الذي وصل إلى اليابسة يوم 14 أيلول وهو مصنف كإعصار من الدرجة الأولى وأسفر عن مقتل 46 شخصا في ثلاث ولايات.

لكن المدينة التي يعيش فيها تسعة آلاف شخص تقع في مسار فيضانات قالت الهيئة الوطنية للإرصاد الجوية إنها قد تكون شديدة مع اتجاه المياه التي صاحبت الإعصار إلى المحيط.

وقال راندي أكرز نائب مسؤول المعلومات العامة بمقاطعة جورجتاون إن السلطات حثت ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف شخص على مغادرة المدينة لكن ليس واضحا كم عدد السكان الذين امتثلوا لذلك.

وقالت الهيئة الوطنية للإرصاد الجوية إن المياه قد تغمر مناطق في جورجتاون بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار خلال الأيام المقبلة مع فيضان نهري بي دي وواكامو. وأضافت أن الفيضانات قد تقطع الطرق السريعة وتعزل بعض المناطق.