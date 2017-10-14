الفصائل الفلسطينية في منطقة صور: للمحافظة على المخيمات من الظواهر السيئة والعمل للحد من انتشار ظاهرة المخدرات

أعلنت الفصائل الفلسطينية في منطقة صور، في بيان، ان قيادتها عقدت “لقاء طارئا عند حركة حماس، ناقشت فيه آخر مستجدات القضية الفلسطنيية والأوضاع في المخيمات الفلسطينية في صور”.

وقد رحبت قيادة الفصائل، في مستهل اللقاء، بإنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدة أن “الوحدة الفلسطينية هي قوة لفلسطين، وهي السلاح الأمضى سيفا لمقاومة الاحتلال”.

وفي ما يخص أوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، توقفت “أمام عدد من المشكلات التي تواجه أبناء شعبنا في منطقة صور، واتخذت سلسلة من الخطوات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معاناتهم”. وأكدت “ضرورة المحافظة على المخيمات من الظواهر السيئة، والعمل من أجل الحد من انتشار ظاهرة المخدرات التي تفتك بمجتمعنا الفلسطيني”، مشددة على “ضرورة استمرار العمل المشترك بين الفصائل كافة، لما فيه أمن مخيماتنا والجوار”.

وجددت تأكيدها “على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين الجانبين الفلسطيني واللبناني”، وحرصها “على أمن واستقرار المخيمات وجوارها”.

وختمت باعلان ادانتها ل”إدراج الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي (رمضان عبدالله شلح) على قائمة الارهاب”، مؤكدة أن “الارهاب هو العدو الصهيوني الذي يعتدي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.