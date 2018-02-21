الغوطة هولوكوست القرن الواحد والعشرين

عينة عن القصف الوحشي لنظام بشار الاسد على الغوطة الشرقية: مجازر متنقلة من بلدة إلى بلدة، ومن حي إلى حي، ومن بيت إلى بيت، حاصدة قرابة الثلاثمئة قتيل من المدنيين، حتى الان، منذ بدء التصعيد.

الغوطة الشرقية تسبح بدماء ابنائها، تحت اعين العالم، الذي يقال عنه انه متحضر.

المستشفيات اكتظت بالمصابين، وقال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية إن المستشفيات تعاني نقصا شديدا بالمواد الطبية.

فصائل الجبهة الجنوبية ورداً على المجازر التي يتركبها الاسد في الغوطة الشرقية، قامت باستهداف مواقعه في الفرقة الخامسة بالصواريخ.

من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السماح بنقل المساعدات إلى الغوطة الشرقية، خاصة للمصابين في حالة خطيرة.

مجالس المحافظات التابعة للحكومة المؤقتة طالبت، في بيان مشترك، هيئة التفاوض السورية بتعليق أي عمل تفاوضي أو لقاء سياسي حتى إيقاف حمام الدم.

وبعدما اتهمت الخارجية الأميركية روسيا بأنها “مسؤولة عن الهجمات والوضع الإنساني الرهيب في الغوطة الشرقية والحصيلة المهولة للقتلى”، نفى الكرملين ضلوع روسيا في القصف على الغوطة الشرقية، معتبرا أنها اتهامات لا أساس لها.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعا الى هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية من أجل إجلاء المدنيين.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكعادته اكتفى بالاعراب عن “قلقه العميق” من تصاعد العنف في الغوطة، وطالب بوقف فوري للنار، داعيا جميع الأطراف على الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

سفير واشنطن السابق إلى سوريا روبرت فورد رأى أن العنف في الغوطة لن ينتهي إلا بطريقة من اثنتين الأولى تكمن في استسلام قوى المعارضة ومطالبتها بشروط مشابهة لما حدث في حلب، أو دخول قوات عسكرية خارجية تلزم النظام بوقف القصف على المنطقة.