الغارات الجوية تتواصل على مدن وبلدات ريف درعا

تتجه الأنظار إلى محافظة درعا، المعقل الأبرز لفصائل المعارضة في الجنوب السوري،

ويمكن القول إن المعركة بدأت فعليًا ، ويؤكد ذلك دخول مشاركة الطيران الحربي الروسي والاسدي،الذي شن غارات مكثفة ،بعد التمهيد الناري الذي بدأته قوات الأسد على الريف الشرقي لدرعا، والترويج الإعلامي من جانب وسائل إعلام النظام أن طرد الفصائل من المناطق التي تسيطر عليها أصبح واقعًا

الولايات المتحدة الأمريكية رفعت يدها عن فصائل الجيش الحر وفي رسالة وجهتها الى الفصائل اكدت انه يجب الا يستندوا في قرارهم على افتراض أو توقع تدخل عسكري اميركي

وتعتبر الرسالة انسحابًا من قبل أمريكا من ملف الجنوب السوري ومن دعم الفصائل العسكرية.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات الجنوب المركزية رائد الراضي ، مضمون الرسالة، مركدا جاهزية الحر لمواجهة الحملة العسكرية لقوات الاسد وروسيا وإيران. لافتا الى ان المواجهات العسكرية تدور على كامل خطوط الجبهات بريف درعا الشرقي. حيث تحاول قوات الاسد وبغطاء من الطيران الحربي والمروحي التقدم باتجاه اللجاة، والضغط على كل من بصر الحرير والكرك الشرقي والمسيفرة والمليحات وادت الغارات التي شنها الطيران الروسي على مدينة الحراك الى خروج مستشفى المدينة عن الخدمة بشكل كامل فضلا عن دمار كبير في منازل المدنيين وخروج مركز الدفاع المدني عن الخدمة كما ادى القصف على أحياء مدينة السويداء، إلى سقوط قتلى وجرحى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه أطلق صاروخا من بطارية باتريوت نحو “طائرة دون طيار” في هضبة الجولان السورية المحتلة، اقتربت من الحدود بين سوريا والأراضي المحتلة.