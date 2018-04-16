الغاء 1689 رحلة جوية من وإلى مطارات الولايات المتحدة

أدت عواصف عاتية إلى تساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة في الغرب الأوسط الأميركي قبل أن تتحرك صوب الشرق امس ما أدى إلى قطع السبل بالمسافرين جوا وانقطاع الكهرباء عن الآلاف.

وفي ولاية ميشيغان حيث من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة 46 سنتيمترا في بعض المناطق، انقطعت الكهرباء عن نحو 310 آلاف منزل وشركة بسبب عاصفة ثلجية معظمها في جنوب شرق الولاية.

وانقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة في ديترويت. وقالت متحدثة باسم شركة “ديترويت إنيرجي للكهرباء”: “إنها تعمل على إعادة 90 في المئة من الكهرباء بحلول الثلاثاء”.

واعلنت الشركة ان “ثقل الجليد على خطوط الكهرباء بالإضافة إلى الرياح العاتية أدى إلى سقوط أكثر من ألف خط كهرباء في ديترويت ومقاطعة واين”.

وافادت الهيئة الوطنية للطقس ان “أعنف تساقط للجليد تركز في أعالي البحيرات العظمى في الوقت الذي شهدت فيه جرين باي بولاية ويسكونسن ثاني أكبر عواصفها الثلجية على الإطلاق بعد سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها 60 سنتيمترا بعد ظهر امس”.

ومن المتوقع أن تشهد أوكلاهوما سيتي انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة اليوم لتصل إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر وإلى 4 درجات تحت الصفر في كانساس سيتي بولاية ميزوري.

وتسبب الطقس السيء في سقوط قتلى وجرحى في عدد من المناطق، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

ووفقا ل”رويترز”، فإن “1689 رحلة جوية من وإلى مطارات الولايات المتحدة ألغيت امس، نتيجة الأحوال الجوية السيئة”.