العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان مستمرة

انطلقت الدفعة الرابعة من العائدين السوريين الى بلادهم في عدد من المناطق اللبنانية.

في عرسال، طرابلس، عكار، شبعا، النبطية والمصنع المشهد واحد، مئات العائلات المسجلة لدى جهاز الامن العام اللبناني والتي مضى على وجودها في لبنان سنوات عدة شدت الرحال للعودة الى قراها التي هاجرت منها بفعل الحرب السورية.

عناصر الامن العام أمنوا من جانبهم كل الوسائل اللوجستية للعائدين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الاولى، من خلال تأمين الاليات والباصات وكل ما يلزم من خدمات لتسهيل شؤون العودة.

رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لفت الى ان النازحين مطمئنون الى ان عودتهم الى بلادهم ستكون امنة بعدما تراجعت حدة الحرب في سوريا.

وكشف رئيس شعبة معلومات الامن العام العقيد خطار ناصر الدين، بدوره، أن الدفعة الخامسة ستكون نسبتها مرتفعة جدا ومرد ذلك يعود الى الواقع الاجتماعي الصعب الذي كان يعانيه هؤلاء والظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها في لبنان على مدى اكثر من سبع سنوات.