العهد يكتسح السلام زغرتا ويقترب من حصد اللقب

تمكن نادي العهد من تحقيق إنتصارٍ ثمينٍ جداً على حساب السلام زغرتا بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيء في لقاءٍ مؤجل من بطولة لبنان لكرة القدم أقيم اليوم على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.
وبدأ العهد المباراة بقوة وإستطاع الخروج من الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف مقابل لاشيء تنواب على تسجيلها اللاعب محمد قدوح في الدقائق 4 و27 و34 وسط أداء هزيل قدّمه لاعبو السلام.
وفي الشوط الثاني، إكتفى العهد بهدفين لضمان النتيجة سجلهما حسن شعيتو موني.
وبهذا الفوز، بات الفارق بين العهد المتصدر والنجمة الثاني أربع نقاط، قبل جولتين على نهاية الموسم، وفي حال فاز العهد على الأنصار في الجولة المقبلة بصرف النظر عن نتيجة مباراة النجمة والإخاء، سيكون قد حسم فريق المدرب باسم مرمر لقب الدوري لصالحه، دون إنتظار المباراة الأخيرة أمام النجمة.
Powered By Future Television s.a.l