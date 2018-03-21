العهد يكتسح السلام زغرتا ويقترب من حصد اللقب

تمكن نادي ​العهد​ من تحقيق إنتصارٍ ثمينٍ جداً على حساب ​السلام زغرتا​ بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيء في لقاءٍ مؤجل من ​بطولة لبنان لكرة القدم​ أقيم اليوم على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

وبدأ العهد المباراة بقوة وإستطاع الخروج من الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف مقابل لاشيء تنواب على تسجيلها اللاعب ​محمد قدوح​ في الدقائق 4 و27 و34 وسط أداء هزيل قدّمه لاعبو السلام.

وفي الشوط الثاني، إكتفى العهد بهدفين لضمان النتيجة سجلهما ​حسن شعيتو موني​.

وبهذا الفوز، بات الفارق بين العهد المتصدر و​النجمة​ الثاني أربع نقاط، قبل جولتين على نهاية الموسم، وفي حال فاز العهد على ​الأنصار​ في الجولة المقبلة بصرف النظر عن نتيجة مباراة النجمة والإخاء، سيكون قد حسم فريق المدرب باسم مرمر لقب الدوري لصالحه، دون إنتظار المباراة الأخيرة أمام النجمة.