العهد يسعى لتجاوز النبي شيت.. والتضامن صور يصارع الأنصار

سيسعى العهد حامل اللقب للاحتفاظ بموقعه في صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم، عندما يستضيف النبي شيت المتعثر في افتتاح المرحلة الـ14 غدًا السبت.

ورفع العهد الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه النجمة صاحب المركز الثاني.

ويتطلع باسم مرمر مدرب العهد إلى الاستفادة من المعنويات المهزوزة لضيفه لكي يحقق فوزه السادس على التوالي.

ويملك مدرب العهد عددا كبيرا من الأوراق الهجومية التي ترشحه لتعميق جراح خصمه مثل محمد حيدر وأحمد زريق وحسن شعيتو وإدريسا كوياتي.

ومن جهته سيسعى النبي شيت الذي يحتل المركز العاشر برصيد عشر نقاط جاهدًا إلى رد اعتباره بعد هزيمته أمام العهد ذهابًا 2-صفر وفي نفس الوقت الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتحسن أداء النبي شيت في الآونة الأخيرة منذ تسلم المصري أحمد حافظ تدريبه ولكن النتائج لم تكن على قدر آمال جمهوره وإدارته.

ويعول مدرب النبي شيت الذي لم يعرف فريقه طعم الفوز في مبارياته العشر الأخيرة في سعيه للخروج من أزمته على جهود إبراهيم بحسون وحسين رزق والأوغندي دينيس إيجوما.

وسيغيب عن النبي شيت لاعبه أجاتي جناما القادم من توجو بسبب الإيقاف بينما يغيب عن العهد مهاجمه محمد قدوح نتيجة الإصابة.

وفي نفس اليوم سيسعى الأنصار لمصالحة جمهوره عندما يلتقي في مباراة محفوفة بالمخاطر مضيفه التضامن صور الذي يشرف على تدريبه قائده ومدربه السابق جمال طه والذي سبق وقاده لإحراز عدد كبير من الألقاب.

وسيخوض الأنصار الثالث في القائمة المباراة تحت الضغط لتعويض خسارته الأخيرة 1-صفر أمام طرابلس التي أعقبها تقديم مدربه سامي الشوم استقالته بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه.

ويدرك الأنصار جيدًا أن أي تعثر جديد فيما تبقى من الموسم ربما يكلفه غاليا ويبعده عن المنافسة على اللقب.

وفي خط الهجوم يعول الأنصار على خالد تكجي ومازن جمال والسنغالي الحاج مالك الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا.

وفي المقابل يمر التضامن الذي يحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة بفترة رائعة لم يعرف خلالها طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة.

وفي سعيه للفوز على ضيفه يعتمد التضامن على لاعبيه المخضرمين وسيم عبد الهادي وبلال حاجو ويوسف عنبر وكريست ريمي لورنيون القادم من ساحل العاج الذي سجل سبعة أهداف هذا الموسم.

وتبدو الأمور مهيأة لفريقا الإخاء الأهلي عاليه والسلام زغرتا لمواصلة انتصاراتهما عندما يلتقيان مع الشباب العربي والإصلاح البرج الشمالي متذيلي الترتيب.

ويحتل الإخاء الأهلي المركز الرابع بفارق الأهداف عن الصفاء والأنصار برصيد 22 نقطة لكل منها بينما يحتل السلام المركز السادس برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن التضامن الذي يليه.

وسيختبر النجمة قدرته على الاستمرار في المنافسة على اللقب عندما يحل ضيفا على طرابلس الذي يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة الأحد المقبل.

ويطمح النجمة إلى مواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الثالث على التوالي بقيادة مدربه الجديد الألماني ثيو بوكير الذي يسعى لقيادته لإحراز لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه.

وستكون المباراة مواجهة بين بوكير وبين فريقه السابق طرابلس الذي استغنى عنه في ختام مرحلة الذهاب وعين بدلا منه موسى حجيج قائد ومدرب النجمة السابق.

ويعول النجمة على تألق لاعبيه الدوليين أحمد جلول ونادر مطر وعلي حمام وحسن معتوق الذي سجل ستة أهداف في الدوري.

ومن المرجح أن يشرك مدرب النجمة لاعبه الصاعد حسين شرف الدين في خط الدفاع بدلا من ماهر صبرا الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

ولن تكون المواجهة سهلة للنجمة أمام طرابلس الذي يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم للابتعاد عن منطقة الخطر.

ويعتمد مدرب طرابلس على الغاني عبد العزيز يوسف وأبو بكر المل ومحمد مقصود الذي قاد فريقه لتحقيق أول انتصار بعد ثماني مباريات بتسجيله هدف الفوز في مرمى الأنصار الأسبوع الماضي.

كما سيلعب الصفاء مع الراسينج في مباراة بالتأكيد سيسعى فيها كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات لتعزيز موقعه في الترتيب.