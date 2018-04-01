العهد يحقّق لقب بطولة لبنان لكرة القدم

حقق ​العهد​ لقب ​بطولة لبنان لكرة القدم​ للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد الفوز الذي حققه اليوم على حساب الأنصار بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المدينة الرياضية في بيروت ضمن الجولة الـ21 وما قبل الأخيرة.

الشوط الأول ظهر العهد بأداء باهت، وكان واضحاً الضغط الذي عانى منه لاعبو المدرب ​باسم مرمر​، حيث كان يحتاح العهد للفوز فقط لا غير لحسم اللقب دون اللجوء لمباراة فاصلة أمام ​النجمة​ في الجولة الأخيرة.

الشوط الأول إنتهى في المدينة الرياضية بدون أهداف وشهد طرد لاعب الأنصار ​علي الأتات​، أما في صيدا، فكان النجمة متقدماً بهدفين مقابل لاشيء سجلهما ​حسن معتوق​ وكريم دوريش.

في الشوط الثاني، لم يكن بوسع الأنصار إلا الدفاع كونه يلعب منقوص العدد، ورغم ذلك، كاد الأخضر أن يسجل في مناسبتين، الأولى عن طريق ركلة حرة ثابتة سددها ​عباس عطوي أونيكا​ لكن تصدى لها مهدي خليل ببراع، والثانية عن طريق أونيكا مرة أخرى لكن العارضة حرمته من هز الشباك.

ولحين الدقيقة 85، كل الأمور كانت تشير إلى أن النجمة والعهد سيحتكمان لمباراة فاصلة في الجولة الأخيرة، لكن المفاجأة أتت عن طريق اللاعب ​سمير أياس​، الذي سجل هدف التقدم للعهد بضربة رأسية غالطت الحارس ربيع الكاخي، مهدياً فريقه أهم وأغلى إنتصار هذا الموسم، ليحقق العهد لقب بطولة لبنان بشكل رسمي لموسم 2017-2018، ومباراة التتويج ستكون أمام النجمة في الجولة الأخيرة.