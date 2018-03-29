العهد يتطلع لملامسة لقب الدوري اللبناني أمام الأنصار

يأمل نادي العهد، في تحقيق الفوز على الأنصار، ليتوج رسميا بلقب الدوري اللبناني، فيما سيتشبث النجمة، بالأمل الضعيف في التتويج، عندما يواجه الإخاء الأهلي عاليه.

ويكفي العهد، الفوز ليتوج للمرة السادسة في تاريخه، وسيكون الأمل الوحيد أمام النجمة، هو تعثر المتصدر، بشرط فوزه على الإخاء الأهلي، لتصبح مباراتهما في الجولة الأخيرة، حاسمة على اللقب

وتبدو الأمور، ممهدة أمام النجمة، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الإخاء الأهلي، الذي قرر اللعب بتشكيلة من الشباب في آخر مباراتين بالدوري، لإراحة لاعبيه الأساسيين، الذين يستعدون لمواجهة العهد، في قبل نهائي كأس لبنان، الأسبوع القادم.

وفي مباريات أخرى، يلتقي التضامن صور الذي يحتل المركز السابع، مع الإصلاح البرج الشمالي متذيل الترتيب غدا الجمعة.

وسيحاول الشباب العربي، صاحب المركز قبل الأخير، التشبث بأمله الضعيف في تفادي الهبوط، حين يواجه النبي شيت بعد غد السبت.

ويحتاج النبي شيت، الذي يملك 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب العربي، إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين، ليضمن البقاء في الدرجة الأولى.

ويلعب الصفاء، صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة مع السلام زغرتا، الذي يقل عنه بنقطة واحدة، ويلتقي الراسينج مع طرابلس، في مباراة بين فريقين، في وسط الترتيب، الإثنين القادم.