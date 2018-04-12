العهد يتأهب للتتويج بالدوري اللبناني تحت أنظار خصمه

يستعد العهد للتتويج بلقب الدوري اللبناني، عندما يلتقي مع النجمة في مباراة لن تؤثر نتيجتها على الترتيب في ختام منافسات المرحلة 22 والأخيرة للمسابقة الأحد القادم.

وستقام المباراة دون حضور الجمهور بقرار من اتحاد اللعبة المحلي، عقابا لجمهور العهد الذي تسبب في أحداث الشغب في مباراة فريقه الأخيرة أمام الإخاء الأهلي عاليه، في الدور قبل نهائي لكأس لبنان.

وكان العهد ضمن الفوز باللقب قبل مرحلة واحدة على نهاية البطولة بفوزه على الأنصار 1-صفر في المرحلة الماضية.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها العهد بلقب الدوري اللبناني والسادسة في تاريخه، بعد فوزه في أعوام 2008 و2010 و2011 و2015 و2017.

وينفرد العهد بصدارة الترتيب برصيد 51 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن النجمة صاحب المركز الثاني الذي يسعى للفوز على ضيفه لإفساد أجواء التتويج والاحتفال.

ويسعى العهد للفوز في هذا اللقاء لإنهاء موسمه بطريقة مثالية من دون أي خسارة طوال الموسم في جميع المسابقات.