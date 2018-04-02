العلماء يحذرون من انفجار الكون.. الوقت أقرب مما تتوقع

حذر علماء من حدوث انفجار مفاجئ للكون، ربما يكون قد بدأت أولى علاماته بالظهور فعلا بعد تصادم فقاعة طاقة سالبة به، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

ويدور حديث العلماء الفيزيائيين عن وجود جسيم أساسي يعطي كتلة لكل مادة في الكون، يمكن بدوره أن يؤدي في يوم من الأيام إلى تدمير الكون.

ويقول الخبراء إن الكون قد ينتهي فجأة إذا ما بدأت فقاعة الطاقة السالبة بالتشكل، إذ يتم إنشاؤها بواسطة جسيم يدعى “هيغز”، بحسب الصحيفة.

وكثيرا ما يتم التنبؤ بالزوال البطيء للكون المتسع في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، الذي يستخدمه العلماء لشرح اللبنات الأساسية للمادة.

ورجحت دراسة حديثة أن يكون هذا التصادم أسرع مما كان يعتقد العلماء في السابق، إذ إن هذه الجسيمات بدأت بالفعل بالتفاعل مع الثقب الأسود.

ويرى الباحثون في جامعة هارفارد أن الكتلة الحالية للجسيم “هيغز” قد تتغير في يوم من الأيام، مما يمكن أن يمزق كل السبل التي تجعل الحياة في الكون ممكنة.

المصدر: سكاي نيوز