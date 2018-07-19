العسكرية ارجأت المحاكمة بمقتل بشعلاني وزهرمان الى 31 الحالي لعدم سوق الموقوفين الى مقر المحكمة

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، الى 31 تموز الحالي، محاكمة رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب ب”أبو عجينة” والشيخ مصطفى الحجيري الملقب ب”أبو طاقية” و45 آخرين، في حادثة منطقة الرعيان في أطراف بلدة عرسال، التي أدت الى إستشهاد الرائد في الجيش اللبناني بيار بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان، في الأول من شباط 2013، ومحاولة قتل عسكريين آخرين والإستيلاء على أسلحتهم وعتادهم وتخريب آلياتهم العسكرية، والتحريض ضد الجيش.

وجاء تأجيل المحاكمة لعدم سوق الموقوفين الى مقر المحكمة العسكرية، وهذا التأجيل إنسحب أيضا على خمس دعاوى أخرى متفرقة عن هذه القضية وأخرى متصلة بملفات إرهاب، بسبب عدم سوق المتهمين فيها إلى المحكمة.