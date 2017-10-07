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أخر الأخبار
مقتل جنديين وإصابة 3 في هجوم على نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي بجدة
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العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة
العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة
فى:
7 أكتوبر 2017, 20:48
فى:
أخر الأخبار
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العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة
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