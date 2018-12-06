العدو يواصل الحفر على الحدود بحثا عن انفاق مزعومة

على وقع لهجة التهديد الاسرائيلية المستمرة للبنان واصلت وحدات جيش العدو الاسرائيلي اعمال الحفر بحثاً عن انفاق مزعومة، يقول الاسرائيليون ان حزب الله حفرها باتجاه الاراضي المحتلة.

فقبالة الحدود اللبنانية واصل جيش العدو اعمال الحفر جنوب الخط الازرق وسط انتشار كثيف لجنود الاحتلال في محيط اعمال الحفر وفي البساتين والحقول المجاورة يقابله على الجانب اللبناني من الحدود دوريات لجنود اليونفيل من الوحدة الغانية ومراقبة مكثفة من قبل الجيش اللبناني.

وهناك أجرى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، جولة ميدانية، برفقة سفراء أجانب لشرح تفاصيل عملية درع الشمال،

وخلال الجولة حذر نتنياهو من احتمال جدي بالتحرك ضد أهداف داخل لبنان.

إننا لا نستبعد العمل في لبنان، وسوف نتصرف بقدر ما هو ضروري، وأطالب السفراء بإدانة انتهاك السيادة الإسرائيلية، والانضمام إلى المطالبة بزيادة العقوبات على حزب الله اللبناني.

واعتبر نتنياهو أن العملية تهدف إلى حرمان حزب الله من سلاح الأنفاق بشكل منهجي وحاسم، لافتا إلى أن طلبات الإدانة وفرض عقوبات على حزب الله ستطرح في جلسة مجلس الأمن المرتقبة، والتي دعت إليها إسرائيل.

ووجه نتنياهو رسالة إلى اللبنانيين نشرها في موقع تويتر، قائلا إن حزب الله يعرض حياتكم للخطر، على حد قوله.

الى ذلك واصل الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي حملته عبر تويتر وجديدها فيديو ارفقه بتغريدة مخاطباً اللبنانيين فيها بالقول هذه هي الحقيقة المخزنة. واحد من كل ثلاثة بيوت في الجنوب هو موقع لحزب الله. هذا ما يحدث في #كفركلا وفِي معظم القرى الشيعية في #جنوب_لبنان. هكذا حوّل #حزب_الله الجنوب اللبناني الى معقل إرهابي تحت مسامع الحكومة اللبنانية.

انها المزاعم الجديدة التي اطلقها ادرعي لتترافق مع تهديدات نتنياهو.

تقرير شربل عبود