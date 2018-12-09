العدو يهدد لبنان ويواصل الحفر على الحدود بحثا عن انفاق

لا تزال الحدود الجنوبية للبنان عند الخط الأزرق تشهد تحركات اسرائيلية لجهة مواصلة اعمال الحفر قبالة بلدة كفركلا بحثا عن الانفاق وذلك في اطار عملية درع الشمال التي اطلقتها قوات الاحتلال الثلاثاء الماضي في ظل ضباب كثيف غطى المنطقة.

اما من الجانب اللبناني فقد عاينت قوة تابعة لليونيفيل مع الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الخط الازرق في بلدة ميس الجبل، حيث حاول جيش العدو الاسرائيلي تغيير معالمه ليلا, لا سيما في منطقة كروم الشراقي في خراج البلدة التي شهدت توترا امنيا حيث انتشر ما يقارب ستين جنديا اسرائيليا خارج السياج التقني على مقربة من الخط الازرق، وتم استقدام تعزيزات عسكرية حيث تمركزت دبابات من نوع ميركافا خلف السواتر الترابية, كما سجل تحليق لطائرة إستطلاع اسرائيلية من دون طيار في الأجواء.

الجيش اللبناني اتخذ من جهته مواقع قتالية تحسبا لأي اعتداء فيما انتشرت قوة اليونيفيل على الجانبين اللبناني والاسرائيلي.

قوات “اليونيفيل” اعترضت على وضع علامات زرقاء من قبل العدو الإسرائيلي في منطقة متنازع عليها واعلن الناطق الرسمي بإسم القوات الدولية أندريا تننتي ان الوضع في منطقة العمليات هادىء مشيرا الى انه لم يحصل خرق للخط الازرق وقال إن قوات اليونيفيل تتابع عن كثب وتراقب الوضع عند طرفي الحدود مع القوات المسلحة اللبنانية , لافتا الى ان قيادة اليونيفيل منخرطة في اتصالات مع الاطراف للحفاظ على الاستقرار.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو،إعتبر خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته أن حملة درع الشمال لا تزال في مراحلها الأولى مهددا بالقضاء على سلاح حزب الله .

وفي اول رد فعل لحزب الله على مسألة الأنفاق قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث لصحيفة ايرانية , ان كل مكان في إسرائيل في مرمى صواريخ حزب الله مشيرا الى ان الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرضة حتى تل أبيب، وان قواعد الاشتباك التي أوجدها حزب الله في لبنان وقواعد الردع، التي أصبحت لإسرائيل، صعبت كثيرا فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان.

وقال إن نتنياهو ليس مهيأ لخوض حرب دون أن يعلم نتائجها، وأن الجبهة الداخلية لديه ستكون متضررة وهذه نقطة ضعف قائمة لديه.