الإحتلال يستأنف رفع السواتر الترابية.. وأدرعي ينشر صورا جديدة

استأنفت قوات العدو الإسرائيلي رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني مقابل متنزهات الوزاني، وتقوم دورية مؤلفة من جيب “هامر” بتفقد محطة المراقبة التي تقع مقابل المتنزهات.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن العدو أطلق منطادا أبيض مزودا بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.

وكانت ركبت فجرا، كاميرا مثبتة على قسطل حديدي فوق الجدار الاسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عند محلة العبارة مقابل طريق عام كفركلا، وموجهة نحو الأراضي اللبنانية.

صور جديدة

نشر الناطق باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي، صورا جديدة زعم فيها انها تكشف النقاب عن مصنع البلوكات المدني في ​كفركلا​ الذي تحول الى مكان انطلاق نفق ​”حزب الله”​ الهجومي، على حد تعبيره، مشيرا الى ان المبنى استخدم حتى العام ٢٠١٤ كمصنع بلوكات حيث يقع أمتار معدودة من موقع ودورية لقوات ​اليونيفيل​، وينطلق النفق من المبنى ويجتاز الخط الأزرق بمسافة نحو ٤٠ متر الى داخل إسرائيل.

وكشف ادرعي ان القوات الاسرائيلية تتابع نشاطات المبنى منذ العام ٢٠١٤ بعد ان تأكد ان النشاطات المدنية فيه تنخفض وتزداد النشاطات العسكرية ومن بينها مشاهدة ​شاحنات​ تقوم باخلاء الأتربة من المبنى الى موقع أخر في كفركلا، مضيفا ان حزب الله حرص على اخفاء كل ذلك عن سكان كفركلا وعن اليونيفيل وإسرائيل ، واكّد ان عملية درع ​الشمال​ مستمرة وتتواصل أعمال البحث واكتشاف واحباط أنفاق حزب الله، واعتبر ان هكذا يستخف حزب الله بمصلحة سكان ​لبنان​ وقرارات وتعهدات حكومتهم ويتحرك بهذه القرى كأنه صاحب القرار والسيادة.

لقد تابعنا المبنى والنشاطات فيه منذ العام ٢٠١٤ بعد ان تأكد ان النشاطات المدنية فيه تنخفض وتزداد النشاطات العسكرية ومن بينها مشاهدة شاحنات تقوم باخلاء الأتربة من المبنى الى موقع أخر في #كفركلا. #حزب_الله حرص على اخفاء كل ذلك من سكان كفركلا ومن #اليونيفيل ومن #إسرائيل #درع_الشمال pic.twitter.com/3RNi9Arwrx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 5, 2018