العدو يباشر بناء جدار الفصل.. وطائرات استطلاعية تحلق فوق عكار وبعلبك

تفقد القائد العام لقوات “اليونيفيل” الجنرال مايكل بيري وقائد القطاع الشرقي في “اليونيفيل” الجنرال فرانسيسكو روميرو الأعمال التي تقوم بها قوات العدو الاسرائيلي عند الحدود، حيث باشر بناء جدار الفصل مقابل طريق عام كفركلا – العديسة.

وتشاهد في المنطقة الأعمال الإسرائيلية بوتيرة نشطة، حيث يستخدم عناصر العدو حفارات ورافعات لتثبيت الجدار الإسمنتي الحدودي.

من جهة اخرى ولليوم الثالث على التوالي، تتناوب طائرات الاستطلاع الاسرائيلية المعادية على التحليق وعلى مدار الساعة على علو متوسط فوق المناطق الجبلية المشتركة بين محافظتي عكار وبعلبك -الهرمل. وعم القلق بين الأهالي حول ما قد يخطط له العدو لهذه المنطقة التي تشهد للمرة الاولى هذا الحضور الواضح لطائرات العدو الاستطلاعية.

تعليقا، دان وزير الدفاع يعقوب الصراف بشدة “الوقاحة الاسرائيلية المتمادية عبر اختراقها الدائم واستباحتها لكل المواثيق الدولية، الساعية الى تخريب الامن والاستقرار في لبنان عبر شتى الوسائل”.

واعتبر أن “اقدام العدو الاسرائيلي على استباحة الاجواء اللبنانية عبر طيرانها الحربي المعادي وتسيير طائراتها الاستطلاعية المجهزة بكل المعدات التكنولوجية العسكرية، فوق عمق الداخل اللبناني، كما هو حاصل فوق جرود عكار والهرمل منذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم، امر مدان ومرفوض ولا يمكن السكوت عنه”، مشددا على أننا “نحمل الحكومة الاسرائيلية مغبة اي عمل عدائي قد تقدم عليه في اي منطقة لبنانية”.

ودعا الصراف المجتمع الدولي الى “الوقوف الى جانب لبنان للجم الغطرسة الاسرائيلية الساعية دائما الى تهديد لبنان وترويع اهله وتخريب الامن والاستقرار فيه بما يتناقض ويهدد كل الجهود الدولية القائمة لحماية هذا الاستقرار”.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل داهلر كاردل أن لبنان حريص على تعزيز الأمن والإستقرار على الحدود الجنوبية، إلا انه لا يمكن القبول بالتهديدات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون من حين الى آخر لأنها ايضا عمل حربي.