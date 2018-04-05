العدو الإسرائيلي يبقي على أوامر إطلاق النار على حدود غزة

قال العدو الإسرائيلي انه سيبقي على الأوامر الموجهة إلى جنوده بإطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة في حال حصول استفزازات، في وقت تجري الاستعدادات لتظاهرة حاشدة جديدة، الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة: “إذا كانت هناك استفزازات، سيكون هناك رد فعل من أقسى نوع كما حدث الأسبوع الماضي. لا نعتزم تغيير قواعد الاشتباك”.

وتأتي الدعوات للتظاهر الجمعة، في أعقاب احتجاجات حاشدة قبل أسبوع عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، احياء لـ”يوم الأرض”، تخللتها مواجهات مع القوات الإسرائيلية وأدت إلى مقتل 17 فلسطينيا وإصابة المئات.

ومن المتوقع اندلاع احتجاجات جديدة الجمعة، في ثاني أسبوع من حملة تظاهرات تستمر 6 أسابيع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يرد فيما يبدو، على دعوة منظمة حقوقية إسرائيلية للجنود الإسرائيليين، إلى رفض أوامر إطلاق النار على فلسطينيين عزل.