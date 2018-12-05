العدو الإسرائيلي أطلق منطادًا مزودًا بكاميرات مقابل خراج “ميس الجبل”

أفادت الوكالة الوطنية بأن قوات العدو الاسرائيلي، أطلقت منطادًا أبيض مزودًا بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.

وكانت ركبت فجرًا، كاميرا مثبتة على قسطل حديدي فوق الجدار الاسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عند محلة العبارة مقابل طريق عام كفركلا، وموجهة نحو الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك استأنفت قوات العدو الإسرائيلي، رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني مقابل متنزهات الوزاني، وتقوم دورية مؤلفة من جيب “هامر” بتفقد محطة المراقبة التي تقع مقابل المتنزهات.