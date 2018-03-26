العجوز زار الحريري: شعاره هو الشعار الصحيح

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر الاثنين في بيت الوسط، المرشح عن المقعد السني في بيروت زياد العجوز الذي اعتبر ان “الحظ لم يوفقنا بان نكون مع الرئيس الحريري على اللائحة الانتخابية، ولكننا نعتبر اننا لا زلنا في خضم المعركة الانتخابية وان الحريري يمثلنا ويمثل قرارنا وتوجهاتنا السياسية”.

واكد العجوز دعمه للحريري مشيرا الى انّ “شعاره هو الشعار الصحيح ولن نقبل الا ببناء الدولة للحفاظ على هوية لبنان العربية ضد دويلة حزب الله، وكل من يتقاعس عن القيام بدوره يكون قد تقاعس عن القيام بدوره الوطني والقومي، لان هناك محاولة لنزع هوية لبنان العربية”.

ولفت العجوز الى ان “كلمة انسحاب او استسلام او احباط غير موجودة في قاموسنا، وبطبيعة الحال فاننا عندما لا نكون مع الحريري على اللائحة نفسها، فاننا نعتبر انه يمثلنا، ونحن ملزمون من خلال مبادئنا وتربيتنا وقناعتنا بان نكون في الخندق نفسه مع الرئيس الحريري وان نخوض الانتخابات ونكملها من خلال دعمنا له”.

كما التقى الحريري المرشحين عن المقعد السني في مرجعيون- حاصبيا عماد الخطيب واكرم فرحات الذي اعلن انسحابه من المعركة الانتخابية دعما للرئيس الحريري واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء وعده بزيارة المنطقة للاطلاع على حاجاتها واوضاعها.

وكان الحريري استقبل على التوالي كلا من المرشحين عن المقعد السني في بعلبك الهرمل حسين الحجيري، وعبد المنعم الحجيري، وخالد الرفاعي، واكرم سكرية الذين اعلنوا تاييدهم ودعمهم للرئيس الحريري.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء المرشح عن المقعد السني في بعلبك – الهرمل محمد الفليطي الذي اعلن انسحابه من المعركة الانتخابية لصالح الرئيس الحريري.