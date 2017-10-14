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أخر الأخبار
الفصائل الفلسطينية في منطقة صور: للمحافظة على المخيمات من الظواهر السيئة والعمل للحد من انتشار ظاهرة المخدرات
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العثور في حقل في بليدا الحدودية على جهاز رصد جوي قدفه الريح من شمال فلسطين الى جنوب لبنان
العثور في حقل في بليدا الحدودية على جهاز رصد جوي قدفه الريح من شمال فلسطين الى جنوب لبنان
فى:
14 أكتوبر 2017, 20:23
فى:
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