العثور على سيارة مفخخة بجوار كنيسة في القاهرة

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، الخميس، على سيارة مفخخة بالقرب من كنيسة بمنطقة شبرا شمال القاهرة.

وعثرت قوات الأمن على سيارة حمراء اللون بجوار كنيسة العذراء بمنطقة مسرة بشبرا، وجد بداخلها عبوات ناسفة ومتفجرات وبندقيتان آليتان ، وعلى الفور تم استدعاء خبراء المفرقعات، حيث تم تفكيك العبوات وإبطال مفعولها وتحريز المضبوطات.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول الكنيسة، فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة، بحثا عن متفجرات أخرى يشتبه في أن يكون الإرهابيون قد وضعوها بالشوارع المحيطة بها.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتفريغ الكاميرات الموجود بالشوارع المحيطة بالكنيسة، لتحديد هوية الذين تركوا السيارة بالقرب منها، كما يجري بحث هوية صاحب السيارة من خلال أرقامها المعدنية في سجلات المرور.

المصدر: العربية.نت