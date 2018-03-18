العثور على سورية مقتولة ذبحا في شوكين ونقل رضيعها الى المستشفى في حال حرجة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام انه عثر قبيل منتصف ليل السبت – الاحد في بلدة شوكين في قضاء النبطية، على النازحة السورية ن.ش جثة في منزلها وهي مذبوحة، والى جانبها طفلها الرضيع وتبدو على رقبته طعنات سكين وان حالا من الفوضى وبعثرة للاثاث والملبوسات في المنزل، ما يدل على حصول عراك قبل عملية القتل.

وتم نقل الطفل الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية في حال حرجة، وحضرت الى المكان دورية من الادلة الجنائية ومختلف الاجهزة الامنية والطبيب الشرعي.

وتم توقيف زوج الضحية السوري م. ك من قبل شعبة المعلومات على ذمة التحقيق.