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العثور على جثة رضيع في جب جنين
العثور على جثة رضيع في جب جنين
فى:
17 مارس 2018, 7:17
فى:
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عثر على جثة طفل حديث الولادة بالقرب من محطة تكرير الليطاني في جب جنين وتم نقله الى مستشفى فرحات من قبل المخفر.
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