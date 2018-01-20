العثور على جثة جديدة من ضحايا التسلل السوري عبر الحدود غير الشرعية

ارتفع عدد ضحايا السوريين المتسللين عبر جبل الصويري الى 14 ، بعد العثور على جثة امرأة بين الجبال والوديان الحدودية.

وقد ناشد رئيس بلدية الصويري الدولة، باستحداث مراكز شرعية حدودية، للحد من عمليات التسلل.

لم تكتمل رحلة هروبهم ، فقست عليهم الرياح واودى بهم البرد القارس..

ذنب هؤلاء النازحين السوريين الهاربين من ظروف حياتية صعبة أن التوقيت لم يكن في صالحهم فغدر بهم على خط التهريب في جبل الصويري.

فبعد العثور على جثث 13 نازحا فجر الجمعة اثناء محاولتهم الدخول خلسة الى لبنان تم العثور على جثة اضافية لإمرأة في عداد المجموعة المنكوبة بين هذه الجبال والوديان

من جهته، ناشد رئيس بلدية الصويري حسين عامر الرؤساء وقادة الأجهزة الامنية حماية الحدود

وشدد عامر على أن بلدة الصويري تدفع جراء موقعها الجغرافي ضريبة وان لا حل لما تعانيه الا بضبط الحدود.