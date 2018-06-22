العثور على “تعويذة” عربية عمرها ألف عام

عثر علماء الآثار في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تعويذة “تميم” قديمة نادرة جداً مصنوعة من الصلصال أسفل ساحة انتظار.

ويعود تاريخ تلك القطعة الفنية المصنوعة من الصلصال إلى القرنين التاسع والعاشر، وقد تم الكشف عنها خلال عمليات الحفر والتنقيب في ساحة انتظار في مدينة داود.

وتحتوي التعويذة، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، على دعاء باللغة العربية يقول الخبراء إنه قد يكون لحماية صاحبها، الذي يُعتقد أن اسمه كريم. تقول العبارة المكتوبة: “يثق كريم في الله، والله هو رب العالمين”.

وقد تم العثور على التميمة مدفونة بين طبقات من الجصّ أثناء أعمال التنقيب في غرفة صغيرة بساحة انتظار غيفاتي في مدينة داود في الحديقة الوطنيّة لمحيط أسوار القدس. مع ذلك فإن الخبراء غير متأكدين مما إذا كان قد تم دفن تلك التميمة “التعويذة” عمداً تحت الأرض، أم أنها قد ضاعت من رجل يُدعى كريم. نظراً لعدم وجود ثقب في تلك التميمة لتعليقها يمكن افتراض أنها كانت جزءاً من قطعة حلي، أو كانت موضوعة في وعاء ما كما يشير الباحثون.