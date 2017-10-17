وجرى فقدان السيدة آن كامرون البالغة من العمر 79 سنة، الأسبوع الماضي، بعدما خرجت من دار للعجزة تقيم فيه في مدينة بورت دوغلاس السياحية.

إثر ذلك، شوهدت قطع من ملابس السيدة المسنة وعصاها قرب نهر مجاور في المنطقة.

وبحسب تقدير الشرطة، فإن تمساحا طوله أربعة أمتار و30 سنتيمترا قضى على السيدة، بحسب ما تبيّن من تحليل جوفه بعدما قتله عناصر من حماية الحياة البرية، مشيرة إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة”.

وسبق أن فرت السيدة من دار العجزة، لكن لم يعرف بعد كيف تمكنت من الوصول إلى تلك المنطقة البعيدة حيث عثر على بقايا أغراضها.

ويعد النوع المذكور من التماسيح الأكبر في العالم، ويمكن أن يصل طوله إلى سبعة أمتار ووزنه إلى طن، وهو بذلك أكبر حيوان زاحف في العالم.