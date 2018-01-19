جدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفضه أية محاولات لتأجيل الانتخابات، مؤكداً إجراءها في موعدها المقرر وفقاً للاستحقاقات الدستورية.

وقال العبادي، خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، الخميس، إن الحكومة تسعى لإعادة استقرار العراق، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على الفساد.

من جهته، أعرب كوبيتش عن دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية العراقية بموعدها المقرر في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل.

بدورها، لوحت أطراف عراقية بتأجيل الانتخابات في بعض المحافظات، بحسب ما أعلنت نورة البجاري، النائب عن تحالف القوى العراقية السنية، التي أشارت إلى أن إخفاق البرلمان بالتصويت السبت المقبل على التأجيل سيدفع إلى تأجيل الانتخابات في المحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وفشل البرلمان العراقي، الخميس، بتحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى السبت المقبل، فيما اعتبرت واشنطن تأجيل الانتخابات العراقية تقويضا للدستور وإضراراً بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد.

وكانت الجلسة قد بدأت بحضور 200 نائب أي باكتمال النصاب القانوني. وبأغلبية 149 صوتاً من أصل 269 نائباً، تمت الموافقة على جعل التصويت سريا لتحديد موعد الانتخابات.

إلا أن التحالف الوطني رفض النتيجة وطالب بإعادة التصويت واحتساب عدد الأصوات مجدداً.

كذلك أشار نواب إلى رفض رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إعادة التصويت السري ثانية، ورفع الجلسة لمدة 10 دقائق للمناقشة مع قادة الكتل السياسية، غير أن “الجبوري لم يصل إلى نتيجة ليستأنف الجلسة ثانية، ما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الوطني من الجلسة وإخلال النصاب”.