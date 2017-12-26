العبادي​: الحكومة ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية

أكد رئيس الوزراء ​العراقي ​حيدر العبادي​ ان الحكومة ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وجهودنا مستمرة في إعادة الاستقرار الى المناطق المحررة، وعودة النازحين الى مناطقهم، وتهيئة الاجواء لمشاركة واسعة وفاعلة للمواطنين في الانتخابات.

وأوضح في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن المفوضية العليا للانتخابات مستعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد.

واشار الى الاستمرار ببسط نفوذ الدولة في عموم العراق ونزع السلاح ممن لا ينبغي له حمله، وهي مسؤولية الحكومة في بسط الامن والاستقرار وتنفيذ القانون، ولدينا اجراءات لمنع استخدام السلاح في النزاعات العشائرية.