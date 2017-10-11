العالم ينتظر قرار ترامب.. وطهران ترفض إعادة التفاوض على الإتفاق النووي

عشية إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب إستراتيجيته العامة حيال إيران، رفعت طهران سقف المواجهة وهددت واشنطن بثمن باهظ.

وفيما ينتظر العالم الاستراتيجية العامة التي سيعلنها ترامب خلال الاسبوع الجاري، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن القرار الأميركي المرتقب لن يحدث زلزالا في ايران فقط بل في العالم اجمع.

وقال في كلمة امام مجلس الوزراء نقلها التلفزيون الايراني الرسمي: “في حال اتخذت الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صادق عليه مجلس الامن، فانها لا تواجه ايران وحدها بل العالم اجمع”.

وخلال جلسة للحكومة دافع روحاني بشدة عن خصومه السابقين في الحرس الثوري، معتبرا ان تصنيف واشنطن للحرس كمنظمة ارهابية سيكون الخطأ الأكبر، زاعما ان الحرس يتمتع بشعبية بين العراقيين والاكراد والسوريين واللبنانيين لانه دافع عنهم في وجه الارهاب، على حد تعبيره.

بدوره، أكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف أن ايران لن تتفاوض مجددا على الاتفاق النووي، مؤكدا وجود قرار قاطع بعدم الرضوخ للضغوط الأميركية.

واشار خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني إلى أن رد بلاده سيكون ساحقا على أي قرار تتخذه واشنطن بشأن الاتفاق النووي، مشددا على ان طهران قادرة على الصمود أمام أي تهديد.

وفي الجلسة نفسها، اكد النواب الايرانيون ان الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا اذا انتهكت الاتفاق النووي، واشاروا الى ان اي عقوبات تفرض على الحرس الثوري الايراني وكأنها تفرض على الشعب برمته.

وهدد النواب الايرانيون بأنه في حال صمت المجتمع الدولي عن الاجراء الاميركي المرتقب ستتخذ طهران ما يلزم من اجراءات.

تزامناَ، اعلنت الخارجية الروسية أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني سيزعزع الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدة أنه لا يوجد هناك حتى الآن أي بديل لهذا الاتفاق.

واضافت الوزارة انه في حال اقدمت واشنطن على هذه الخطوة، يحق لايران عندها وقف تنفيذ الاتفاق.

وفي المواقف العربية، اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن ‏أحمد‏ ان تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية و ادراجَه في لوائح الارهاب يشكل خطوة محورية في تحديد احد اهم مصادر الارهاب في المنطقة والعالم، مشيرا الى ان الثورات لا تحتاج لحراس الا اذا كانت ظالمة لشعبها وسارقة لحقوقه وتنوي الشر على جيرانها، ولنا في ايران مثل واضح.