الطيران المدني الإماراتي: بضع ثوان فصلت عن كارثة جوية

قالت هيئة الطيران المدني الإماراتية، الثلاثاء، إن مقاتلتين قطريتين لاحقتا طائرتين مدنيتين مسلجتين في دولة الإمارات في المجال الجوي الإقليمي لدولة البحرين لمدة 3 دقائق، بينما كانت بضع ثوان تفصل عن وقوع كارثة.

وقال المدير العام المساعد لقطاع السلامة في الهيئة إسماعيل البلوشي إن المقاتلتبن القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات، موضحا أن إحدى المقاتلتين ظلت تلاحق طائرة مدنية إماراتية حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم.

وأضاف أن الحادث استغرق ثلاث دقائق، بينما كان الأمر يتطلب بضع ثوان إضافية لوقوع كارثة.

أما المقاتلة القطرية الثانية فكانية مروحية عسكرية تحلق على ارتفاع 6 آلاف قدم، لم يتم بعد الحصول على معلومات بشأنها.

وقال البلوشي:” هذه المقاتلات ينبغي ألا تقترب من الطائرات المدنية. هناك قواعد يجب أن تتبعها”.

وذكر أن الهيئة سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين بشكل خطير من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين.

وكانت الهيئة قد ذكرت في بيان سابق اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر الاثنين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي.