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استمرار حملات الافتراء على المستقبل رغم الكلام الواضح للحريري
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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع بقطاع غزة
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع بقطاع غزة
فى:
17 فبراير 2018, 20:39
فى:
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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع بقطاع غزة
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