الطوائف المسيحية الغربية في صيدا احتفلت بالشعنينة

احتفلت الطوائف المسيحية الغربية في مدينة صيدا بأحد الشعانين فأقيمت القداديس والزياحات والقيت العظات التي اكدت على معاني المناسبة مع بدء أسبوع الآلام.

في كنيسة مار نقولا للروم الملكيين الكاثوليك، ترأس راعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران ايلي حداد قداس الشعنينة بحضور جمع من ابناء رعايا الأبرشية.

وبعد القداس تقدم المطران حداد زياح الشعانين الذي شارك فيه حشد كبير من رعايا الأبرشية ولا سيما من الأطفال الذين حملوا الشموع واغصان الزيتون رمز السلام.

وفي كنيسة مار الياس في صيدا ترأس راعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار قداس الشعانين بحضور جمع من ابناء رعايا الأبرشية.

وبعد القداس انطلق المشاركون في زياح الشعانين في باحة المطرانية يتقدمهم المطران العمار وعدد من الآباء ، وبمشاركة الأطفال حاملين الشموع ورفع بعضهم أغصان الزيتون على وقع تراتيل كنسية من وحي المناسبة.