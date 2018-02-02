الطقس مستقر في الايام المقبلة والحرارة فوق معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديريةالعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال، وتكون فوق معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات حرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال، وتكون فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد: غائم إجمالا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الارز من -2 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية نهارا، شرقية ليلا سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

-الانقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و 65%.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 16 درجة.

-الضغط الجوي 770 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:35 ساعة غروب الشمس: 17:09