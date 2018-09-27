الطقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من يوم غد الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال الجنوبية.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الارز من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

-حال البحر: منخفض الموج، رارة سطح الماء 28 درجة.

-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:23 ساعة غروب الشمس: 18:30