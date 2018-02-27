الطقس قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد محليا خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1600م وما فوق، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من فترة الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون بعض الضباب خلال الفترة المسائية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الارز من -1 الى 6 درجات، في الداخل 4 من 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:08 ساعة غروب الشمس: 17:34