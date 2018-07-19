كيف سيكون الطقس غدا؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة من حين لآخر واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 33 درجة، على الجبال من 19 الى 27 درجة، في الارز من 12 الى 22 درجة وفي الداخل من 16 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,41 ساعة غروب الشمس: 19,47.