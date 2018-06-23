الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تكون ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تكون ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة. يوم غد الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تكون ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستمرار ظهور طبقات الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الارز من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 27:05 ساعة غروب الشمس: 52:19