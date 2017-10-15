الطقس غدا غائم دون تعديل بالحرارة وامطار متفرقة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة بخاصة في النصف الجنوبي للبلاد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد، كما تنشط الرياح من حين لآخر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي حتى ليل الإثنين بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر الأبيض المتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق ومترافقة ببرق ورعد من حين لآخر. يوم غد الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة خاصة في النصف الجنوبي للبلاد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد، كما تنشط الرياح من حين لآخر. الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة، في الداخل من 12 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,42 ساعة غروب الشمس: 18,08